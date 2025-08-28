Main Menu

  • बिलासपुर की गंभर खड्ड से सड़ी-गली हालत में मिला अज्ञात शव, इलाके में फैली सनसनी

Edited By Jyoti M, Updated: 28 Aug, 2025 01:23 PM

an unknown body found in a rotten state from the gambhar ravine in bilaspur

हिमाचल डेस्क। पुलिस को बिलासपुर के सदर थाना क्षेत्र की गंभर खड्ड से एक अज्ञात शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह शव काफी सड़ी-गली हालत में है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कई दिनों से पानी में था।

शव की बरामदगी और पुलिस की कार्रवाई

यह घटना तब सामने आई जब सुबह के समय कुछ स्थानीय लोगों ने खड्ड में एक शव को तैरते हुए देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही, सदर थाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए क्षेत्रीय अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है।

जांच जारी है

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका है, जिससे पहचान करना एक बड़ी चुनौती है। पुलिस अब आस-पास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट्स को खंगाल रही है, ताकि शव की पहचान जल्दी हो सके।

डीएसपी मदन धीमान ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल, पुलिस शव की पहचान करने और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

