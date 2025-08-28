Bilaspur: पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, फाेरलेन पर चिट्टे के साथ बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2025 04:36 PM
बिलासपुर (बंशीधर): सदर पुलिस थाना की टीम ने गश्त के दौरान बाइक सवार 2 युवकाें से 4.45 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के अनुसार बुधवार देर सायं पुलिस टीम कीरतपुर-नेरचौक फाेरलेन पर मंडी भराड़ी के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने नाका लगाकर आवागमन करने वाले वाहनों का निरीक्षण शुरू कर दिया। इस बीच कीरतपुर की तरफ से आ रही बाइक (एचपी 33एफ-3053) को जांच के लिए रोका गया, जिस पर 2 युवक सवार थे।
बाइक को लोकेश कश्यप (25) निवासी सराड़ां डाकघर पंडोह तहसील सदर जिला मंडी चला रहा था, जबकि उसके पीछे अनुभव गुप्ता (28) निवासी छात्र डाकघर बरांग तहसील धर्मपुर जिला मंडी बैठा हुआ था। पुलिस ने जब शक के आधार पर इनकी तलाशी ली तो इनके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों युवकों के विरुद्ध थाना सदर में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना सदर पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।