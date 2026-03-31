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Weather Update: हिमाचल में एक बार फिर करवट लेगा मौसम, बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Mar, 2026 09:18 PM

shimla weather cold

हिमाचल में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। राज्य में 3 और 4 अप्रैल को मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, अंधड़ और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की है।

​शिमला (संतोष): हिमाचल में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। राज्य में 3 और 4 अप्रैल को मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, अंधड़ और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की है। 1 व 2 अप्रैल को राज्य के छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि 1 और 2 अप्रैल को मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। 3 और 4 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का ऑरैंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 और 6 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसकी तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है।

पिछले 24 घंटों में केलांग राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सैल्सियस की धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है। मंगलवार को केलांग में 5 व चम्बा में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई, वहीं गोंदला में 4 व केलांग में 2.5 सैंटीमीटर ताजा हिमपात दर्ज किया गया। कांगड़ा, शिलारू व कुमारसैन में ओलावृष्टि दर्ज की गई।

 

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