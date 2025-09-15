Shimla: विमल नेगी मौत मामला : गिरफ्तार निलंबित एएसआई एक दिन के रिमांड पर

चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी के आरोपी निलंबित एएसआई पंकज शर्मा को सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे एक दिन के रिमांड पर भेज दिया है।

शिमला (संतोष): चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी के आरोपी निलंबित एएसआई पंकज शर्मा को सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे एक दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने पांच दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन आरोपी पंकज शर्मा ने जमानत याचिका भी लगा दी है, जिस पर मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे सुनवाई संभव है।

बता दें कि निलंबित एएसआई पंकज ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि उसे गलत तरीके से लगातार निगरानी में रखा जा रहा है और सरकारी आवास में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही, जो अधिकारों का उल्लंघन है। 5 सितम्बर को हाईकोर्ट ने एएसआई पंकज को अपने घर जाने की अनुमति दे दी थी। उसकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह छूट दी गई।

सुनवाई के दौरान सीबीआई और राज्य सरकार ने बताया था कि पंकज शर्मा को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और वह स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं और इसी को आधार बनाकर निलंबित एएसआई पंकज शर्मा ने सीबीआई कोर्ट में भी जमानत याचिका दाखिल की है। आरोपी पंकज शर्मा के अधिवक्ता पीयूष वर्मा ने कहा कि मंगलवार को मामले में दोपहर तीन बजे दोबारा सुनवाई होगी।