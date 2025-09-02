प्रश्न काल : प्रदेश में निर्धारित शैड्यूल के अनुसार होंगे पंचायत चुनाव : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित नहीं होंगे। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में यह जानकारी दी।

शिमला (प्रीति): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित नहीं होंगे। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में यह जानकारी दी। विधायक ने कहा था कि पंचायत स्तर पर सड़कों और स्कूलों को भारी नुक्सान हुआ है। कई पोलिंग बूथ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में क्या सरकार पंचायत चुनाव को स्थगित करने का विचार रखती है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायत के चुनाव निर्धारित शैड्यूल के मुताबिक ही होंगे। पंचायत चुनाव स्थगित नहीं किए जाएंगे।

निदेशक स्कूल शिक्षा से रिपोर्ट अपेक्षित है, इसके बाद होगी आवश्यक कार्यवाही : शिक्षा मंत्री

रामशहर को अलग करके नया शिक्षा खंड बद्दी बनाया गया है, जिसमें 61 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा खंड बद्दी के अन्तर्गत लाया गया है। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को खंड मुख्यालय से उनकी दूरी को देखते हुए री-आर्गेनाइज किया जाएगा। इस विषय में निदेशक स्कूल शिक्षा से रिपोर्ट अपेक्षित है। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी है।

जल्द करवाया जाएगा निर्माण कार्य पूरा

धर्मपुर में बन रहे ब्लॉक ऑफिस का कार्य जल्द पूरा करवाया जाएगा। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी है। विधायक ने निर्माण कार्य में हो रही देरी का मामला सदन में उठाया। हालांकि ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, ऐसे में उनके स्थान पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन को जवाब देने के लिए अधिकृत किया था।