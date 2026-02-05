Main Menu

Himachal: मीडिया पर हमला सहन नहीं : विनय कुमार

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Feb, 2026 09:24 PM

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीडिया पर हमले को सहन नहीं करेगी। पंजाब केसरी पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार सुनियोजित तरीके से हमला कर रही है, उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
 

