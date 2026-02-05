Main Menu

Himachal: पंजाब केसरी की आवाज नहीं दबा सकते : बिंदल

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Feb, 2026 09:18 PM

हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि पंजाब की आम आदमी सरकार पंजाब केसरी की आवाज को नहीं दबा सकती। पंजाब केसरी पर जीएसटी की रेड सच को कुचलने की कोशिश है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि पंजाब की आम आदमी सरकार पंजाब केसरी की आवाज को नहीं दबा सकती। पंजाब केसरी पर जीएसटी की रेड सच को कुचलने की कोशिश है। यह आम आदमी पार्टी की बौखलाहट और सत्ता का दुरुपयोग का खुला प्रमाण है। भाजपा ऐसी कार्रवाई का हम पुरजोर विरोध करते है।

