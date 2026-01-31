Main Menu

Shimla: हिम बस कार्ड लागू करने पर सरकार लेगी फैसला, HRTC बसों में पुरानी व्यवस्था रहेगी जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 31 Jan, 2026 06:37 PM

shimla hrtc bus old continuing

एचआरटीसी बसों में फिलहाल बिना हिम बस कार्ड भी रियायती दरों पर सफर करने वाले यात्रियों व महिलाओं को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी।

शिमला (राजेश): एचआरटीसी बसों में फिलहाल बिना हिम बस कार्ड भी रियायती दरों पर सफर करने वाले यात्रियों व महिलाओं को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी। अभी सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन ने निगम की बसों में हिम बस कार्ड को लागू नहीं किया है। हिम बस कार्ड को लागू करने के लिए निगम प्रबंधन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही सरकार बसों में हिम बस कार्ड लागू करने के आदेश जारी करेगी तो बसों में हिम बस कार्ड सख्ती से लागू होगा।

निगम प्रबंधन ने साफ किया है हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य है, लेकिन इसे सरकार के निर्देशों के बाद ही लागू किया जाएगा। ऐसे में 31 जनवरी हिम बस कार्ड बनाने की अंतिम तिथि नहीं है और आगामी दिनों में भी हिम बस कार्ड बनते रहेंगे। प्रदेश में अभी करीब 75,000 ही कार्ड बने हैं, जबकि रियायती दरों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। रियायती दरों मेें सिर्फ पुलिस कर्मचारियों को छूट दी गई, जिन्हें अब बसों में रियायती दरों में सफर करने के लिए हिम बस कार्ड नहीं बनाना होगा।                                                        

हिम बस कार्ड के लिए प्रदेश के बस अड्डों पर लग रही है भीड़
सोशल मीडिया पर 31 जनवरी हिम बस कार्ड अंतिम तिथि की सूचनाओं पर अंकुश लगाते हुए निगम प्रबंधन ने सभी रियायती दरों पर सफर करने वालों से कहा है कि आगामी महीनों में भी ये पास बनते रहेंगे। फिलहाल इससे लागू नहीं किया है। 31 जनवरी अंतिम तिथि की सूचनाओं के चलते प्रदेश के बस अड्डों पर महिलाओं सहित अन्य यात्रियों की कार्ड लेने के लिए भीड़ लगी हुई है।

प्रबंध निदेशक एचआरटीसी डा. निपुण जिंदल का कहना है कि रियायती दरों पर बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य है। एचआरटीसी बसों में हिम बस कार्ड लागू करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही सरकार बसों में हिम बस कार्ड लागू करने की आदेश देगी तो बसों में इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल पहले की तरह व्यवस्था जारी रहेगी।

