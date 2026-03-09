Main Menu

Shimla: हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल पद की आज शपथ लेंगे कविंद्र गुप्ता

Edited By Kaku Chauhan, Updated: 09 Mar, 2026 09:47 PM

shimla governor kavinder gupta

कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में मंगलवार को लोकभवन में पूर्वाह्न 11.45 बजे शपथ लेंगे।

शिमला (कुलदीप): कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में मंगलवार को लोकभवन में पूर्वाह्न 11.45 बजे शपथ लेंगे। राष्ट्रपति की तरफ से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए कविंद्र गुप्ता सायं लोकभवन पहुंचे, जहां पर उनका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। लोकभवन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश की धरती के लिए सबको साथ लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो दायित्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनको सौंपा है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में पहले उनको सीखने का मौका दिया गया और अब वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

कविंद्र गुप्ता का जीवन परिचय
कविंद्र गुप्ता का जन्म 2 दिसम्बर, 1959 को जम्मू में हुआ। उन्होंने वर्ष, 1979 में गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज गुरदासपुर पंजाब से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह वर्ष, 1970 के दशक के प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जो उनके सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन का आरंभ था। आपातकाल (1975-1977) के दौरान वह आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के साथ गुरदासपुर और पटियाला जेल में रहे। वर्ष, 1978 से 1979 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पंजाब इकाई के सचिव के रूप में कार्य किया। वर्ष, 1988 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा, जम्मू-कश्मीर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तत्पश्चात सन 1993 से 1998 तक उन्होंने भाजयुमो जम्मू-कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने संगठनात्मक नेतृत्व का विस्तार किया।

वे जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के प्रथम महापौर निर्वाचित हुए और उन्होंने लगातार 3 कार्यकाल (2005-2010) तक इस पद पर सेवा की। वर्ष, 2014 में कविंद्र गुप्ता गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष, 18 मार्च, 2015 को वे जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और इस पद को धारण करने वाले प्रथम भाजपा नेता बने। इसके बाद 30 अप्रैल, 2018 को उन्हें जम्मू-कश्मीर का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उनको 14 जुलाई, 2025 को लद्दाख का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके पश्चात 5 मार्च, 2026 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

हिमाचल से शिव प्रताप शुक्ल को भावनात्मक विदाई, भावुक हुए
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद से तेलंगाना के स्थानांतरित किए गए शिव प्रताप शुक्ल को सुबह लोकभवन से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भावनात्मक विदाई दी। अपनी विदाई के समय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भावुक नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से मिले अपेक्षित सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब भी राज्यपाल को किसी विषय पर संशय हुआ तो उसका संवाद के माध्यम से हल निकला। राज्यपाल को इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

