हिमाचल को मिला नया राज्यपाल, कल शपथ लेंगे कविंद्र गुप्ता

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Mar, 2026 11:50 AM

हिमाचल प्रदेश के राजभवन में कल एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। देवभूमि की कमान अब एक अनुभवी चेहरे के हाथों में होगी, जो लद्दाख की ऊंचाइयों से उतरकर शिमला की वादियों में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाएंगे।

कविंद्र गुप्ता कल संभालेंगे कार्यभार

हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों भारी हलचल है। राज्य को अपना 30वां राज्यपाल मिल गया है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए हालिया फेरबदल के बाद, कविंद्र गुप्ता अब प्रदेश के नए संवैधानिक मुखिया के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।

शपथ ग्रहण की रूपरेखा

मंगलवार, 10 मार्च को शिमला स्थित लोकभवन में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नए राज्यपाल को पद की गरिमा और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस खास मौके के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिव प्रताप शुक्ल, जिन्हें अब तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कविंद्र गुप्ता सोमवार शाम तक राजधानी शिमला पहुंचेंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री, सैन्य अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अमला मौजूद रहेगा। इस कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी दल भाजपा के नेताओं की मौजूदगी भी खास रहेगी।

अनुभव का सफर: लद्दाख से शिमला तक

कविंद्र गुप्ता का हिमाचल आगमन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव है। इससे पहले वह लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहां से त्यागपत्र देने के पश्चात अब वे हिमाचल के राजभवन की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं, शिव प्रताप शुक्ल अब दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे।