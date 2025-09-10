हिमाचल में इन 9 शहरों की आबोहवा सेहत के लिए अच्छी

Main Menu

10 Sep, 2025

हिमाचल प्रदेश के 9 शहरों की आबोहवा सेहत के लिए अच्छी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को शिमला, धर्मशाला, मनाली, सुंदरनगर, ऊना, डम्टाल, परवाणू, पांवटा साहिब तथा कालाअंब की आबोहवा अच्छी रही।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के 9 शहरों की आबोहवा सेहत के लिए अच्छी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को शिमला, धर्मशाला, मनाली, सुंदरनगर, ऊना, डम्टाल, परवाणू, पांवटा साहिब तथा कालाअंब की आबोहवा अच्छी रही। एक्यूआई शिमला में 15, धर्मशाला में 25, मनाली में 34, सुंदरनगर में 27, ऊना में 46, डम्टाल में 48, परवाणू में 36, पांवटा साहिब में 32 तथा कालाअंब में 49 दर्ज किया गया।

इसके अलावा बरोटीवाला व नालागढ़ में एक्यूआई सैटिस्फैक्टरी पाई गई है। यहां पर एक्यूआई बरोटीवाला में 70 तथा नालागढ़ में 55 दर्ज किया गया। वहीं बद्दी में 113 एक्यूआई के साथ आबोहवा मॉडरेट रही। यानि बद्दी में उन लोगों को परेशानी हो सकती है, जिन्हें सांस की समस्या है या फिर जो लोग वृद्ध हैं।

