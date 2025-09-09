Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • PM मोदी का हिमाचल के लिए बड़ा ऐलान, जानिए कितना मिलेगा विशेष राहत पैकेज

PM मोदी का हिमाचल के लिए बड़ा ऐलान, जानिए कितना मिलेगा विशेष राहत पैकेज

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Sep, 2025 03:41 PM

pm modi s big announcement for himachal

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों का दौरा किया, जो हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उन्होंने इन क्षेत्रों में हुए भारी नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। कांगड़ा हवाई अड्डे पर उनका...

हिमाचल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों का दौरा किया, जो हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उन्होंने इन क्षेत्रों में हुए भारी नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। कांगड़ा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने किया। इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री के साथ राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन भी थे, जिन्होंने हवाई निरीक्षण की कुछ तस्वीरें साझा कीं। चंबा जिले में भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उनका दुख बांटा। उन्होंने यह मुलाकात गग्गल एयरपोर्ट पर की। पीएम मोदी ने इस दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज का उद्देश्य राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना है।

मुलाकात के दौरान, पीएम मोदी ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा भी की। पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है और हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी का यह दौरा प्रभावितों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है।
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!