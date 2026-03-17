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Shimla: मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक ने की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Mar, 2026 08:32 PM

shimla chief secretary director general of police governor meeting

मुख्य सचिव संजय गुप्ता और पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट कीं।

शिमला (ब्यूरो): मुख्य सचिव संजय गुप्ता और पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट कीं। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्यपाल को प्रदेश में वर्तमान प्रशासनिक स्थिति के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताया। उन्होंने सुशासन को मजबूत करने, सेवा वितरण में सुधार और जन शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी अवगत करवाया। पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल को कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया।

साथ ही पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, जन सुरक्षा बढ़ाने और प्रभावी अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस बल के आधुनिकीकरण और विभिन्न सुरक्षा एजैंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहल पर भी प्रकाश डाला। राज्यपाल ने प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सक्रिय कानून व्यवस्था, सतर्कता और जनहितैषी दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रभावी शासन और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था राज्य में समग्र कल्याण, शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

जयराम ठाकुर ने भी की मुलाकात
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें विकास कार्यों से संबंधित विषय और जनहित के महत्वपूर्ण मामले शामिल रहे।

 

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