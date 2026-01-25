खड़ापत्थर- कोटखाई मार्ग पर पठशाल क्षेत्र में बर्फबारी में फंसे रोहड़ू के लोगों के लिए एसडीएम कोटखाई अभिषेक बरवाल किसी मसीहा से कम साबित नहीं हुए।

रोहड़ू (बशनाट) : खड़ापत्थर- कोटखाई मार्ग पर पठशाल क्षेत्र में बर्फबारी में फंसे रोहड़ू के लोगों के लिए एसडीएम कोटखाई अभिषेक बरवाल किसी मसीहा से कम साबित नहीं हुए। सूचना मिलते ही एसडीएम स्वयं जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और जोखिम भरे हालात के बावजूद बर्फ में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान स्वयं एसडीएम की सरकारी गाड़ी भी बर्फ में फंस गई, लेकिन उन्होंने परवाह किए बिना राहत कार्य जारी रखा।

रोहड़ू निवासी कुलवंत शर्मा ने बताया कि वह आईजीएमसी शिमला से अपने मरीज का नियमित चेकअप करवाकर निजी वाहन से रोहड़ू लौट रहे थे। करीब 11 बजे सल्याणा के पास भारी बर्फबारी के कारण उनकी गाड़ी स्किड होकर सड़क किनारे फंस गई। जुब्बल-कोटखाई प्रशासन द्वारा जारी आपातकालीन नंबरों पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन तत्काल कोई सहायता मिलती नजर नहीं आई। इसके बाद उन्होंने एसडीएम कोटखाई अभिषेक बरवाल से सीधे फोन पर संपर्क किया। कुलवंत शर्मा ने बताया कि एसडीएम बरवाल महज 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से सड़क से बर्फ हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते प्रशासनिक मदद न मिलती तो हालात गंभीर हो सकते थे।

एसडीएम कोटखाई अभिषेक बरवाल ने कहा कि बर्फबारी के दौरान लोगों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। दुर्गम और जोखिम भरे इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया जा रहा है। उधर, बर्फबारी के बीच फंसे सभी यात्रियों ने ने एसडीएम की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में जनता के लिए भरोसे की सबसे बड़ी उम्मीद बनते हैं।