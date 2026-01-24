Himachal: बर्फ की चादर में लिपटी पहाड़ों की रानी शिमला, पर्यटकों का उमड़ा सैलाब...कारोबारियों के खिले चेहरे

लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की रानी शिमला में हुई ताजा बर्फबारी ने न केवल शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं, बल्कि पर्यटन कारोबार में भी नई जान फूंक दी है।

शिमला (अभिषेक): लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की रानी शिमला में हुई ताजा बर्फबारी ने न केवल शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं, बल्कि पर्यटन कारोबार में भी नई जान फूंक दी है। शनिवार को भारी बर्फबारी की सूचना मिलते ही विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने शिमला का रुख किया, जिससे पूरा शहर सैलानियों से गुलजार हो गया है।

पर्यटकों ने लिया बर्फ का भरपूर मजा

बर्फबारी का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों के लिए शनिवार का दिन किसी सपने के सच होने जैसा रहा। रिज मैदान और मालरोड पर दिनभर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बर्फ से ढके पहाड़ों और पेड़ों के बीच पर्यटकों ने जमकर फोटोग्राफी की और इन पलों को अपने कैमरों में कैद किया। कई पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने जीवन में पहली बार बर्फबारी देखी है और शिमला का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है।

सड़कें फिसलन भरी, पैदल ही नापी दूरी

बर्फबारी के कारण शिमला की सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, जिससे जगह-जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि, पर्यटकों के उत्साह के आगे ये परेशानियां भी बौनी साबित हुईं। वाहन फंसने पर पर्यटक रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों से पैदल ही मालरोड और रिज मैदान तक पहुंचे और बर्फ के बीच खेलने का आनंद लिया।

पर्यटकों के लिए लाइफलाइन साबित हुई टॉय ट्रेन

सड़क मार्ग में बाधा के बावजूद कालका-शिमला टॉय ट्रेन पर्यटकों के लिए लाइफलाइन साबित हुई। बर्फबारी के बीच भी टॉय ट्रेन का संचालन जारी रहा और कालका से आने वाली सभी ट्रेनें पर्यटकों से फुल रहीं। वहीं, पर्यटकों की भारी आमद से शिमला के होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। उनका कहना है कि लंबे समय बाद कारोबार पटरी पर लौटा है।

पड़ोसी राज्यों से लगातार शिमला पहुंच रहे पर्यटक

शनिवार काे पर्यटकों की संख्या में और इजाफा दर्ज किया गया, जिससे शहर की कई पार्किंग पूरी तरह फुल हो गईं। पड़ोसी राज्यों से लगातार पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं और मौसम के इस सुहावने मिजाज का लुत्फ उठा रहे हैं।