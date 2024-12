Chamba: पांगी को चम्बा जोड़ने वाली ये सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए हुई बंद, डीसी ने जारी किए आदेश

जनजातीय उपमंडल पांगी को जिला मुख्यालय चम्बा से जोड़ने वाला साच दर्रा आगामी आदेशों तक आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा और अप्रिय घटनाओं की रोकथाम...

चम्बा (ब्यूरो): जनजातीय उपमंडल पांगी को जिला मुख्यालय चम्बा से जोड़ने वाला साच दर्रा आगामी आदेशों तक आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा और अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीसी मुकेश रेप्सवाल (भाप्रसे) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के माध्यम से उन्होंने बताया कि एसडीएम पांगी (किलाड़) ने सूचित किया है कि आजकल साच दर्रे पर तापमान शून्य से नीचे गिरना शुरू हो गया है। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय सड़क की सतह बर्फीली हो जाती है और अचानक बर्फबारी के कारण यात्रियों के फंसने की संभावना बढ़ जाती है।

इस संदर्भ में एसडीएम पांगी ने यात्रियों को वर्तमान मौसम की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करने का अनुरोध किया था। इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा और अप्रिय घटनाओं की रोकथाम की दृष्टिगत तुरंत प्रभाव से साच पास सड़क को आगामी आदेशों तक आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।

