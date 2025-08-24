चंबा में बारिश ने मचाया तांडव: बाथरी के पास लैंडस्लाइड, आवाजाही ठप

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Aug, 2025 12:23 PM

हिमाचल डेस्क। चंबा में बारिश का कहर जारी है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण बाथरी के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है। सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर और मलबा आ जाने के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है।

भूस्खलन के कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और यात्री फंस गए हैं। इनमें पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों शामिल हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, ताकि जल्द से जल्द मार्ग को खोला जा सके। यह घटना चंबा जिले में मॉनसून के दौरान होने वाले भूस्खलनों की समस्या को उजागर करती है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान दें।