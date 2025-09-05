Chamba: वायुसेना का चिनूक हेलिकॉप्टर बना सहारा, भरमाैर में फंसे सैंकड़ाें मणिमहेश यात्रियाें का रैस्क्यू जारी

हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में स्थित भरमौर इलाके में भारी बारिश के कारण करीब एक हफ्ते से फंसे हुए मणिमहेश यात्रियाें को बाहर निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है।

चम्बा: हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में स्थित भरमौर इलाके में भारी बारिश के कारण करीब एक हफ्ते से फंसे हुए मणिमहेश यात्रियाें को बाहर निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। अब इस बचाव अभियान में वायुसेना के चिनूक हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 36 घंटों के भीतर इस हैलिकॉप्टर ने लगभग 100 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया दिया है। हालांकि अभी भी 300 से ज्यादा श्रद्धालु भरमौर में फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए बड़े स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है।

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चम्बा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जगह-जगह रास्ते बाधित हो गए। इस वजह से मणिमहेश यात्रा से लौट रहे हजारों यात्री भरमौर में फंस गए। शुरूआत में लगभग 10 हजार से अधिक श्रद्धालु पैदल ही जोखिम भरा रास्ता तय कर चम्बा पहुंचने थे। सरकार की तरफ से इन्हें एचआरटीसी बसाें के माध्यम से पठानकोट तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी।

वहीं प्रशासन और संबंधित विभाग सड़काें को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। चम्बा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग की मुरम्मत का काम लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि मौसम की स्थिति को देखते हुए और फंसे हुए लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ही वायुसेना से मदद मांगी गई थी। चिनूक हेलिकॉप्टर एक बार में काफी लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है, जिससे बचाव कार्य में तेजी आई है।