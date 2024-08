Himachal: चंडीगढ़-शिमला एनएच-5 पर जोखिम भरा हुआ सफर, हर माह औसतन हो रहीं इतनी दुर्घटनाएं

Edited By Vijay, Updated: 31 Jul, 2024 06:51 PM

सोलन जिले में इस मानसून सीजन में बारिश सामान्य से 43 फीसदी कम हुई है फिर भी चंडीगढ़-शिमला एनएच-5 पर यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। हाल ही में दत्तयार के पास मूसलधार बारिश के चलते...

सोलन (ब्यूरो): सोलन जिले में इस मानसून सीजन में बारिश सामान्य से 43 फीसदी कम हुई है फिर भी चंडीगढ़-शिमला एनएच-5 पर यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। हाल ही में दत्तयार के पास मूसलधार बारिश के चलते एक बोलेरो गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। यह घटना पिछले साल की बारिश से हुई नुक्सान की याद दिलाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमने सबक नहीं सीखा है। एनएच-5 पर परवाणू से कैथलीघाट के बीच हर महीने औसतन 13 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है। इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच पुलिस के पास 91 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 15 लोगों की मौत और 162 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटनाओं का कारण वाहन चालकों की लापरवाही और एक ही लेन से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही है।



बीते वर्ष गिरे डंगों का अभी तक नहीं हुआ निर्माण

एनएच 5 पर परवाणू से कैथीघाट के बीच पिछले साल की बारिश में गिरे डंगों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। सोलन के पास कोनार्क कालोनी और ब्रूरी के बीच एक लेन डंगों के साथ जमीदोज हो गई थी, जिसका निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ। इसी तरह धर्मपुर और जाबली के बीच भी सड़क धंसने की स्थिति बनी हुई है।



पुलिस लाइन के पास 8 बार धंस चुकी है सड़क

पुलिस लाइन के पास एक प्वाइंट पर सड़क 8 बार धंस चुकी है और हर बार मुरम्मत के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दरारों को छुपाने के लिए सीमैंट का लेप लगाया गया है। चम्बाघाट से कैथलीघाट तक फोरलेन निर्माण में अभी और समय लगेगा, कंडाघाट में पुल और सुरंग का काम बाकी है। चम्बाघाट से वाकनाघाट के बीच पहाड़ी वाली लेन बारिश के कारण बंद कर दी गई है।



क्या कहते हैं एसपी और एनएचएआई के परियोजना निदेशक

एसपी सोलन के अनुसार इस वर्ष एनएच-5 पर 91 दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत और 162 लोग घायल हुए हैं। पर्यटकों और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने बताया कि परवाणू से सोलन के बीच फोरलेन का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है, केवल कुछ प्वाइंट पर काम बाकी है।



