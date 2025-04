Himachal: सरकार ने पदोन्नत डाॅक्टरों को दी पोस्टिंग, सीएमओ व एमएस किए तबदील

राज्य सरकार ने जहां हाल ही में उपनिदेशक, सीएमओ, एमएस व प्रिंसीपल के पदों पर पदोन्नत हुए डाक्टरों को जहां पोस्टिंग दी है, वहीं कई जगहों से सीएमओ व एमएस को भी ट्रांसफर किया है।

शिमला (संतोष): राज्य सरकार ने जहां हाल ही में उपनिदेशक, सीएमओ, एमएस व प्रिंसीपल के पदों पर पदोन्नत हुए डाक्टरों को जहां पोस्टिंग दी है, वहीं कई जगहों से सीएमओ व एमएस को भी ट्रांसफर किया है। पदोन्नत हुए डाॅक्टरों में डाॅ. राकेश पंवार को एमएस सोलन, डाॅ. अनीता नेगी को उपनिदेशक डीएचएस कार्यालय, डाॅ. तारा चंद को एमएस आरएच कुल्लू, डाॅ. रणजीत ठाकुर को एमएस सीएच रोहड़ू, डाॅ. सुभाष चंद को एमएस सीएच नूरपुर, डाॅ. जालम सिंह को उपनिदेशक डीएचएस कार्यालय, डाॅ. रोशन लाल कौंडल को एमएस सीएच रामपुर, डाॅ. तिलक भागड़ा को एमएस सीएच पालमपुर, डाॅ. संजय जगोता को प्रिंसीपल परिमहल शिमला, डाॅ. देशराज शर्मा को एमएस हमीरपुर मेडिकल काॅलेज, डाॅ. विरेंद्र ठाकुर व डाॅ. ओम कुमार भारती को उपनिदेशक डीएचएस कार्यालय में तैनाती दी गई है।

इसके अलावा सीएच नूरपुर के एमएस डाॅ. विवेक बन्याल को मेडिकल काॅलेज टांडा में रिक्त पड़े पद पर एमएस, सीएमओ डीडीयू शिमला डाॅ. राकेश प्रताप को आरएच सोलन में खाली पड़े सीएमओ, मेडिकल काॅलेज नेरचौक की एमएस डाॅ. दीपाली शर्मा को उपनिदेशक डीएचएस कार्यालय शिमला को ट्रांसफर किया है और डाॅ. रजनीश चंद्र शर्मा मेडिकल काॅलेज नेरचौक में एमएस का आगामी आदेशों तक अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे।

