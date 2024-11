Hamirpur: चठयाल बास के बाशिंदों ने पेश की मिसाल, मुक्ति धाम तक सड़क पहुंचाने के लिए तोड़ डाले खुद के मकान

Edited By Vijay, Updated: 05 Nov, 2024 11:29 AM

बिझड़ी (सुभाष धीमान): हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल में जहां कुछ लोग रास्ते के लिए एक फुट जमीन देने और सड़क निकालने के लिए अपनी बंजर जमीन भी देने को तैयार नहीं हैं, वहीं विकास खंड बिझड़ी की बड़ागांव पंचयात के वार्ड नम्बर-4 (चठयाल बास) के बाशिंदों ने अपने पक्के मकान, पशुशालाएं और चारदीवारी को तोड़ कर आपसी सहयोग से गांव के बीच बने 3 से 4 फुट रास्ते को 10 फुट चौड़ी सड़क बनाकर मिसाल पेश की है।

बुजुर्गों तथा दिव्यांग लोगों को मुक्ति धाम तक पहुंचने में हो रही थी परेशानी

बताते चलें कि बड़ागांव पंचायत के वार्ड नम्बर-4 (चठयाल बास) जोकि बिझड़ी-घोड़ी धबीरी सड़क के साथ स्थित है। गांव के बीच का दशकों पुराना रास्ता जोकि मुक्ति धाम तक जाता है, दोनों ओर रिहायशी मकान होने से केवल पैदल चलने योग्य ही रह गया था। इससे बुजुर्गों तथा दिव्यांग लोगों को मुक्ति धाम तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उक्त रास्ते को सड़क में बदलने के लिए सभी गांववासियों ने बैठक की और फैसला लिया कि सड़क निर्माण में अगर किसी की जमीन, मकान, पशुशाला या चारदीवारी बाधा बनती है तो मकान मालिक या भूमि का मालिक उस बाधा को दूर करने के लिए हरसंभव सहयोग करेगा। बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि अगर मकान को तोड़ना पड़ेगा तो भी कोई मना नहीं करेगा। यही नहीं, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सड़क बनाने पर जो भी खर्च आएगा उसे सब मिलकर वहन करेंगे।

500 मीटर हिस्से का हो चुका है निर्माण

गांववासियों ने रास्ते को सड़क में बदलने का कार्य शुरू कर दिया है और लगभग डेढ़ किलोमीटर बनाई जाने वाली सड़क के 500 मीटर हिस्से का निर्माण कर दिया है। इस सड़क के निर्माण के बीच जिसके मकान का जितना हिस्सा आ रहा है वह मकान मालिक अपने स्तर पर हटाने में लगा है। कोई मकान की छत हटाने में लगा है और कोई अपनी चारदीवारी को हटा रहा है और कोई अपने गेट को पीछे कर रहा है। इस संदर्भ में गांव के बाशिंदों अशोक कुमार ढटवालिया, जगदीश ढटवालिया, बकताबर सिंह ढटवालिया, अशोक कुमार ढटवालिया, सुरेश कुमार, अजय कुमार ढटवालिया (अधिशासी अभियंता), चतर सिंह ढटवालिया और बलराम सिंह ढटवालिया (उपप्रधान ग्राम पंचायत बड़ागांव) ने बताया कि वर्तमान समय में हर गांव में सड़क सुविधा का होना जरूरी हो गया है। लोगों ने कहा कि अगर सड़क सुविधा चाहिए तो सड़क के निर्माण के लिए जमीन तो उपलब्ध करवानी ही होगी फिर चाहे इसके लिए मकान को भी तोड़ना क्यों न पड़े।

गांववासियों का मिला सहयोग

सड़क निर्माण कमेटी के सदस्यों अशोक कुमार ढटवालिया, बकतावर सिंह ढटवालिया, संजय ढटवालिया, मनोज ढटवालिया, सुनील ढटवालिया व राजेश ढटवालिया का कहना है कि इस सड़क निर्माण में चतर सिंह ढटवालिया, निर्जला ढटवालिया, जगदीश ढटवालिया, डाॅ. सुरेंद्र ढटवालिया, सूबेदार राजेन्द्र ढटवालिया,नरेश ढटवालिया, अजय कुमार ढटवालिया (अधिशासी अभियंता), नरेश कुमार ढटवालिया, राजेश कुमार बिट्टू, कुलदीप ढटवालिया, प्रीतम ढटवालिया, शक्ति चंद ढटवालिया, विनोद ढटवालिया, रविन्द्र सिंह काका व बलराम ढटवालिया सहित सभी गांववासियों का भरपूर सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। कमेटी सदस्यों का कहना है कि इस सड़क की तर्ज पर गांव के बीच शक्ति चंद की गऊशाला के पास से लेख राज के घर के पास तक भी बड़ी गाड़ियों के लिए सड़क का निर्माण करवाया जाएगा।

जनसहयोग से एकत्रित हुए 4 लाख रुपए

बता दें कि गांव के बीचोंबीच इस सड़क का निर्माण गांव के लोग आपसी सहयोग से कर रहे हैं। लोगों ने इस सड़क के निर्माण के लिए अपनी कीमती जमीन तो दी ही है और अपने मकानों को भी तोड़ा है और हजारों रुपए का सहयोग भी दिया है। लगभग 4 लाख रुपए आपसी सहयोग से इकट्ठा हो चुका है।

