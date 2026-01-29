Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में हवाई कनेक्टिविटी को पंख, सरकार हर साल देगी 31 करोड़; पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

हिमाचल में हवाई कनेक्टिविटी को पंख, सरकार हर साल देगी 31 करोड़; पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

Edited By Swati Sharma, Updated: 29 Jan, 2026 02:37 PM

regular flights will start operating from shimla to delhi and dharamshal

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला मार्गों पर नियमित उड़ान सेवाएं शुरू करने और उनके निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष 31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।अधिकारियों ने...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला मार्गों पर नियमित उड़ान सेवाएं शुरू करने और उनके निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष 31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

हर रोज संचालित होंगी उड़ानें

सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य उच्चस्तरीय और समयबद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि उड़ानें हर रोज संचालित होंगी। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आगंतुकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं के लिए नौकरियां सृजित करने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘इस उन्नत हवाई संपर्क से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और राज्य के समग्र आर्थिक विकास में (इसका) महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस पहल से यात्रा का समय कम होगा, पहुंच में सुधार होगा और पर्यटकों एवं व्यावसायियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि शिमला और धर्मशाला के लिए भरोसेमंद हवाई सेवाएं उपलब्ध होने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली मजबूत होगी, गंभीर मरीजों को जल्दी हवाई मार्ग से ले जाना संभव होगा, तथा आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा, ‘‘इन मार्गों का निरंतर संचालन पर्यटन को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से किया गया एक रणनीतिक अवसंरचनात्मक हस्तक्षेप है। रियायती क्षेत्रीय हवाई संपर्क से दैनिक यात्रियों, व्यावसायियों और पर्यटकों, सभी को समान रूप से लाभ होगा।''

इन मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जल्द होगी शुरू

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘तीन चालू हवाई अड्डों के अलावा, राज्य में कई हेलीपैड हैं और प्रत्येक जिला मुख्यालय और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ‘हेलीपोर्ट' का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में, संजौली हेलीपोर्ट से चंडीगढ़ और रेकॉन्ग पिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं, जो पर्यटकों को राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसके अतिरिक्त, संजौली-रामपुर-रेकॉन्ग पिओ और संजौली-मनाली मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। इन मार्गों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की मंजूरी हेतु नागर विमानन महानिदेशालय को प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं।''

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!