हिमाचल को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से मिली बड़ी सौगात, 200 करोड़ किए गए स्वीकृत

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Jan, 2026 10:49 AM
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) ने मंगलवार को यहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) से मुलाकात कर राज्य में सड़क सुद्दढ़ीकरण के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की।
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) ने मंगलवार को यहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) से मुलाकात कर राज्य में सड़क सुद्दढ़ीकरण के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से सड़कों और पुलों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के अंतर्गत छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-ओच्छघाट सड़क के लिए सैद्धांतिक रूप से 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी, जिससे प्रदेश के सेब उत्पादकों को व्यापक लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने शिमला से शालाघाट और भगेड़ से हमीरपुर तक अधिक से अधिक संख्या में सुरंगों के निर्माण का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पैकेज-4 के लिए फोरलेन निर्माण के डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। इसमें चीलबाहल स्थित हमीरपुर बाईपास के छोर से भंगबार तक का हिस्सा तथा नया उत्तरी हमीरपुर बाईपास शामिल है। केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।