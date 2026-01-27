Shimla: दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिले CM सुक्खू, हिमाचल के लिए कई अहम परियोजनाओं पर बनी सहमति

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान तीन केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी और राम मोहन नायडू से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया।

शिमला (ब्यूराे): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान तीन केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी और राम मोहन नायडू से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। इस दौरान उन्हें केंद्र से सकारात्मक आश्वासन और करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री से ट्री कवर के आंकड़ों में सुधार की मांग

मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर राज्य के ट्री कवर (हरित आवरण) के आंकड़ों में विसंगति का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य का वास्तविक ट्री कवर 29.5 प्रतिशत है, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे 27.99 प्रतिशत दिखाया गया है। यह 1.5 प्रतिशत का अंतर वनों के बाहर के पेड़ों को शामिल न करने के कारण है। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि वित्त आयोग और अन्य केंद्रीय आबंटनों में इस 1.5 प्रतिशत को भी मान्यता दी जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण में हिमाचल के योगदान का सही मूल्यांकन हो सके। केंद्रीय मंत्री ने इस पर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

नितिन गडकरी ने दी 200 करोड़ रुपए की सड़क को मंजूरी

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू को बड़ी सफलता मिली। गडकरी ने छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-ओच्छघाट सड़क के लिए सैद्धांतिक रूप से 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इस सड़क के बनने से प्रदेश के सेब उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने शिमला-मटौर नैशनल हाईवे पर भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए शिमला से शालाघाट और भगेड़ से हमीरपुर के बीच अधिक सुरंगें बनाने का आग्रह किया।

नैशनल हाईवे की मुरम्मत और 38.37 करोड़ की स्वीकृति

सड़क परिवहन मंत्री के साथ चर्चा में हमीरपुर बाईपास (पैकेज-4) की डीपीआर में तेजी लाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने एनएच-03 के चीलबाहल से पक्का भरो खंड की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए इसे हिमाचल पीडब्ल्यूडी (एनएच विंग) को सौंपने का अनुरोध किया, साथ ही मुरम्मत कार्यों के लिए 38.37 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे केंद्रीय मंत्री ने मंजूर करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा

नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात में सीएम सुक्खू ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मांगी। उन्होंने कम दृश्यता में भी उड़ानों के संचालन के लिए विजुअल फ्लाइट रूल्स को 5 किमी से घटाकर 2.5 किलाेंमीटर करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, खर्च कम करने के उद्देश्य से कुल्लू और शिमला हवाई अड्डों की सुरक्षा सीआईएसएफ की जगह राज्य पुलिस को सौंपने का प्रस्ताव रखा। मंत्री ने अधिकारियों को कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।

शिमला एयरपोर्ट का समय बढ़ाने और नए हैलीपोर्ट की मांग

मुख्यमंत्री ने शिमला हवाई अड्डे पर उड़ानों का समय दोपहर 4 बजे तक बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि उड़ानों की संख्या बढ़ सके। उन्होंने चंडीगढ़-शिमला के बीच उड़ानों की आवृत्ति (फ्रिक्वैंसी) बढ़ाने और राज्य में प्रस्तावित 4 नए हैलीपोर्ट्स को शीघ्र मंजूरी देने का भी आग्रह किया।