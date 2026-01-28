Main Menu

  HP बोर्ड का बड़ा फैसला: छात्रों को मिला भविष्य बचाने का आखिरी मौका, 31 जनवरी तक कर लें ये काम

Edited By Vijay, Updated: 28 Jan, 2026 07:28 PM

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के छात्र-छात्राओं को अपना भविष्य बचाने का एक अंतिम अवसर दिया है, जिनकी परीक्षा फीस तकनीकी कारणों से अटक गई थी।

​धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के छात्र-छात्राओं को अपना भविष्य बचाने का एक अंतिम अवसर दिया है, जिनकी परीक्षा फीस तकनीकी कारणों से अटक गई थी। बोर्ड अध्यक्ष डाॅ. राजेश शर्मा ने बताया कि मार्च-2026 सत्र की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी को पूरी हो चुकी है, लेकिन कई विद्यार्थियों की फीस अभी तक बोर्ड के खाते में जमा नहीं हुई है।

 बोर्ड की समीक्षा में यह सामने आया है, जिसमें कुल 228 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन तो सफलतापूर्वक कर दिया था, लेकिन उनकी निर्धारित परीक्षा शुल्क की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। कुछ मामलों में आवेदन के दौरान शुल्क जमा ही नहीं किया गया, जबकि कुछ मामलों में भुगतान होने के बाद तकनीकी कारणों से पैसा वापस अभ्यर्थियों के बैंक खातों में लौट गया। इनमें कक्षा 8वीं के 17, 10वीं के 97 और 12वीं के 114 छात्र शामिल हैं। 

छात्रों के शैक्षणिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अध्ययन केंद्रों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन केंद्रों को आदेश दिया गया है कि वे अपने छात्रों की लंबित परीक्षा फीस 31 जनवरी तक बोर्ड मुख्यालय के काऊंटर पर व्यक्तिगत रूप से जमा करवाना सुनिश्चित करें। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि जो छात्र इस अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करेंगे, उन्हें परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।

