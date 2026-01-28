Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में हवाई उड़ानों के संचालन के लिए प्रदेश सरकार हर वर्ष देगी 31 करोड़

हिमाचल में हवाई उड़ानों के संचालन के लिए प्रदेश सरकार हर वर्ष देगी 31 करोड़

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Jan, 2026 10:38 PM

shimla air travel state government 31 crore

नई दिल्ली-शिमला के अलावा शिमला-धर्मशाला रूट पर हवाई सेवा जल्द बहाल होगी। इसको लेकर औपचारिकताओं को पूरा करने में प्रदेश सरकार जुट गई है।

शिमला (अभिषेक): नई दिल्ली-शिमला के अलावा शिमला-धर्मशाला रूट पर हवाई सेवा जल्द बहाल होगी। इसको लेकर औपचारिकताओं को पूरा करने में प्रदेश सरकार जुट गई है। शेष औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इन रूटों पर हवाई सेवाएं पुन: शुरू कर दी जाएंगी। हिमाचल में हवाई सेवाओं को मजबूत करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने इन दोनों रूटों पर नियमित हवाई सेवाओं का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह उड़ानें सप्ताह भर संचालित होंगी। हवाई सेवाओं का संचालन एलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। इसका निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ष 31 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार ने एलायंस एयर कंपनी को वायबिलिटी गैप फंडिंग को लेकर यह राशि देने का निर्णय लिया है।

हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली-शिमला-दिल्ली तथा शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई रूट पर पूरे सप्ताह 46 सीटर विमान के संचालन की अनुमति प्रदान की थी। यहां बता दें कि एलायंस एयरलाइन के साथ पहले किया गया करार समाप्त हो चुका था, जिस कारण नई दिल्ली व शिमला के बीच बीते 25 सितम्बर से हवाई सेवा बंद हो गई थी। अब नए सिरे से हवाई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। अब हवाई सेवाओं से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। नियमित हवाई सेवाओं के संचालन से यात्रा का समय घटेगा और पर्यटकों, व्यापारियों तथा आम जनता के लिए सुगम आवागमन का साधन सुनिश्चित होगा।

बुधवार को सरकारी प्रवक्ता ने यहां कहा कि शिमला और धर्मशाला के लिए विश्वसनीय हवाई सेवाओं से प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी तथा त्वरित मैडीकल इवैक्यूएशन में मददगार साबित होने के अलावा आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। हवाई सेवाओं के निरंतर संचालन के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने मेें प्रदेश सरकार का यह कदम रणनीतिक साबित होगा। सबसिडी आधारित क्षेत्रीय हवाई संपर्क से दैनिक यात्रियों, व्यापारिक यात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से लाभ होगा।

संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ और संजौली-मनाली रूट के लिए भी शुरू होंगी हैलीकॉप्टर सेवाएं
हाल ही में संजौली हैलीपोर्ट से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए हैलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे पर्यटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसानी से कम समय में गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। आगामी दिनों में संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ तथा संजौली-मनाली (सासे हैलीपैड) पर भी शीघ्र हैलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन हवाई मार्गों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को मानक संचालन प्रक्रिया की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!