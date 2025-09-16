मंडी में बारिश का कहर: कई दुकानें, बसें और गाड़ियां बही... कुछ लोग लापता होने की आशंका

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात से हो रही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा असर धर्मपुर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां सोन खड्ड में आई बाढ़ के कारण पूरा धर्मपुर बाजार जलमग्न हो गया। कई दुकानें पूरी तरह से डूब गईं, जिससे...

मंडी (रजनीश) : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात से हो रही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा असर धर्मपुर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां सोन खड्ड में आई बाढ़ के कारण पूरा धर्मपुर बाजार जलमग्न हो गया। कई दुकानें पूरी तरह से डूब गईं, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

बाढ़ से भारी नुकसान

सोमवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के कारण सोन खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पानी ओवरफ्लो होकर धर्मपुर बाजार में घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बस स्टैंड में लगभग 10 फीट तक पानी भर गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार, बाढ़ के पानी में 10 से ज्यादा सरकारी बसें और कई गाड़ियां बह गईं। कई घरों की निचली मंजिलें भी पूरी तरह से डूब गईं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

6 लोग लापता, बचाव कार्य जारी

धर्मपुर के भाजपा नेता रजत ठाकुर ने बताया कि बाढ़ के बाद से 6 लोग लापता हैं। हालांकि, अभी तक प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लापता लोगों की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार सुबह बारिश थोड़ी कम होने के बाद पानी का स्तर धीरे-धीरे नीचे आया है, लेकिन बाढ़ के कारण हुई तबाही के निशान हर जगह देखे जा सकते हैं। सड़कों पर मलबा और कीचड़ जमा होने से सामान्य यातायात भी प्रभावित हुआ है।

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी-नालों के पास न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।