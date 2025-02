Shimla: प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों को ड्रैस कोड लगाने की तैयारी

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वीरवार को समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

शिमला (ब्यूरो): शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वीरवार को समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने जिला उपनिदेशकों से कहा कि वे अपने अधीन स्कूलों का लगातार निरीक्षण करें। शिक्षा सचिव ने कहा कि शिक्षा मंत्री की ओर से इसको लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी स्कूलों की अधिक से अधिक विजिट करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, खेलों का सामान पूरी तरह उपयोग में हो, यह सुनिश्चित करें।

उन्होंने उपनिदेशकों से कहा कि वे जब विजिट पर आते हैं तो स्कूलों की सफाई, बिजली-पानी व कमरों की व्यवस्था के साथ-साथ यह भी देखें कि कलस्टर एक्टीवेट आदि का भी ब्यौरा लें। हालांकि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्कूलों में अपनी विजिट इस नजरिए से करें कि वहां की कौन-सी जीचों में सुधार किया जा सकता है और इसके लिए वे अपने सुझाव भी दें। उन्होंने कहा कि यह स्कूल प्रमुखों की जिम्मेदारी हैं कि वे लाइब्रेरी व स्मार्ट रूम जैसी सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करवाएं। बैठक में शिक्षकों को ड्रैस कोड लगाने पर चर्चा हुई। सचिव ने कहा है कि शिक्षकों को ड्रैस कोड लगाया जा सकता है। बैठक में समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा डा. हरीश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक प्राथमिक शिक्षा बी.आर. शर्मा, जिलों के उप शिक्षा निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शिक्षा सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों की पढ़ाई निर्बाध जारी रखने के लिए बीच सत्र में शिक्षकों की ट्रांसफर न करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस फैसले के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और अब बीच सत्र में ट्रांसफर नहीं हो रहीं। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी जरूरत के मुताबिक ही ट्रांसफर करेगी।

