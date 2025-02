Himachal: ऊना में फिरौती व धमकी मामले में पुलिस की 4 जगह छापेमारी, एक आरोपी के घर से कैश और अफीम बरामद

जिला ऊना में बड़े स्तर पर व्यापारियों को धमकियों और फिरौती के मामले में पुलिस ने गत रात्रि जिला भर में ताबड़तोड़ छापामारी की। जेल में बंद 2 शूटरों के घरों के साथ-साथ 2 अन्य स्थानों पर यह छापामारी की गई।

ऊना (सुरेन्द्र): जिला ऊना में बड़े स्तर पर व्यापारियों को धमकियों और फिरौती के मामले में पुलिस ने गत रात्रि जिला भर में ताबड़तोड़ छापामारी की। जेल में बंद 2 शूटरों के घरों के साथ-साथ 2 अन्य स्थानों पर यह छापामारी की गई। इस दौरान एक आरोपी के घर से 2 लाख रुपए का कैश और 357 ग्राम से अधिक अफीम बरामद की गई है। बुधवार को एसपी ऊना राकेश सिंह ने पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। उनके साथ एसआईटी प्रमुख एएसपी संजीव भाटिया भी मौजूद थे।

सलोह का हरप्रीत टिल्लू पुलिस के निशाने पर

एसपी ने बताया कि ऊना पुलिस ने यह छापेमारी पंजाब की जेल में बंद देहलां के गैंगस्टर राजीव कौशल के घर, हरोली क्षेत्र के तहत बाथड़ी के गैंगस्टर मणी जोकि हिमाचल की एक जेल में बंद है उसके घर, हरोली के तहत गांव सलोह के हरप्रीत टिल्लू के घर तथा गगरेट क्षेत्र के मनीश उर्फ नोनी के घर कुठेड़ा जसवालां में की गई है। एसपी के मुताबिक दबिश के दौरान कुछ इनपुट भी मिले हैं। जिस टिल्लू से अफीम और कैश बरामद हुआ है उसके क्या लिंक फिरौती के मामलों में रहे हैं, अब पुलिस इसकी भी जांच करेगी। टिल्लू माइनिंग से जुड़ा हुआ है और उसकी क्या धमकियों और फिरौती के मामले में संलिप्तता है? इस पर एसआईटी सिलसिलेवार पूछताछ करेगी। यही नहीं, इस मामले में फोन कॉल्स डिटेल भी खंगाली जाएंगी और किसकी कहां-कहां बात हुई है, इसको लेकर भी कड़ियां जोड़ी जाएंगी।

रिमांड पर होगी गैंगस्टर से पूछताछ

एसपी ने कहा कि जिस गैंगस्टर राजीव कौशल को 3 फरवरी तक रिमांड पर लिया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। उसके किस-किस व्यक्ति के साथ क्या-क्या संबंध हैं। जिन स्थानों पर छापेमारी की गई है, वहां के संबंधित लोगों के साथ क्या आपसी जुड़ाव था, इसको लेकर भी पुलिस कड़ियां जोड़ रही है। एसपी ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ और भी छापेमारी होगी।

पूरे नैटवर्क का पता लगाएगी पुलिस

एसपी ने कहा कि फिरौतियों और धमकियों से जुड़े मामले में हालांकि सीधे तौर पर किसी ने भी शिकायत नहीं दी और मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने इस पर एफआईआर की। पंजाब की जालंधर पुलिस ने जिस शूटर को पकड़ा था, उसे ऊना लाकर पूछताछ की गई। उससे भी कई सुराग मिले और उसके बाद अब पंजाब की जेल में बंद राजीव कौशल को लाया गया है जिसे अदालत में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया है। इसी मामले में जिला के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस इस पूरे नैटवर्क का पता लगाएगी कि आखिर इन फिरौतियों के पीछे किस-किसका हाथ है। स्थानीय स्तर पर कौन-कौन शामिल रहा है, वसूली का पैटर्न क्या था और उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। एसआईटी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है।

