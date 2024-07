Kangra: पुलिस ने जालंधर से दबोचा भगौड़ा आरोपी, जानिए किस मामले में था फरार

Edited By Vijay, Updated: 26 Jul, 2024 12:57 PM

धर्मशाला पुलिस ने एक भगौड़े आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार किया है। भगौड़ा आरोपी नूरपुर का रहने वाला है जोकि विदेश भेजने को लेकर वीजा लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहा था।

धर्मशाला (ब्यूरो): धर्मशाला पुलिस ने एक भगौड़े आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार किया है। भगौड़ा आरोपी नूरपुर का रहने वाला है जोकि विदेश भेजने को लेकर वीजा लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहा था। वर्ष 2019 में आरोपी के कोर्ट में पेश न होने के कारण अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद धर्मशाला पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को पुलिस रिमांड में भेज दिया है।

आरोपी के खिलाफ दर्ज है 5 मामले

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्त्ताओं ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ ठगी के विभिन्न 5 मामले दर्ज करवाए थे। ठगी के शिकार हुए लोगों में चम्बा तथा कांगड़ा जिले के लोग शामिल हैं। उक्त आरोपी ने कई लोगों को यह झांसा देकर ठगा था कि वह उन्हें वर्क वीजा दिलवाकर विदेश भिजवाएगा। वहीं इसकी गारंटी के तौर पर वह लोगों को चैक दे दिया करता था। ठगी का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ठगी के शिकार बनाए लोगों के फोन नहीं उठाने लगा तथा इन लोगों ने बैंक में चैक जमा करवाए। आरोपी की ओर से दिए गए सभी चैक बैंक में बाऊंस हो गए तो लोगों को ठगी के शिकार होने का अहसास हुआ। इसके बाद लोग आरोपी के खिलाफ न्यायालय में गए, लेकिन कोर्ट की ओर से कई बार सम्मन जारी करने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था।

कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आरोपी 40 वर्षीय शशि कुमार नूरपुर क्षेत्र के बरंडा का रहने वाला है। उधर, एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि भगौड़े आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here