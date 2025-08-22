Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: स्वां खड्ड जंडौर में खनन करती पोकलेन व 2 टिप्पर पकड़े, कटे चालान

Kangra: स्वां खड्ड जंडौर में खनन करती पोकलेन व 2 टिप्पर पकड़े, कटे चालान

Edited By Vijay, Updated: 22 Aug, 2025 03:55 PM

poklane and 2 tippers caught while mining in swan khad jandour challan issued

बरसात में जैसे ही खड्डों में रेत व बजरी पानी के साथ आया वैसे ही खनन माफिया सक्रिय हो गया और दिन-रात अवैध खनन करने में जुट गया है।

संसारपुर टैरस (अरविंद): बरसात में जैसे ही खड्डों में रेत व बजरी पानी के साथ आया वैसे ही खनन माफिया सक्रिय हो गया और दिन-रात अवैध खनन करने में जुट गया है। वीरवार देर रात जंडौर स्वां खड्ड में अवैध खनन करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा व पंजाब व हिमाचल की सीमा पर लगती स्वां खड्ड में अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन व 2 टिप्परों पर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार वीरवार को संसारपुर टैरस पुलिस को सूचना मिली कि जंडौर स्वां खड्ड में अवैध खनन हो रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी संजय शर्मा व उनकी टीम ने स्वां खड्ड में दबिश दी।

पुलिस कर्मचारियों ने अवैध खनन करने वालों को मौके पर अवैध खनन करते हुए पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन व 2 टिप्पर मौके पर पकड़े व खनन करने वालों से जब माइनिंग लीज मांगी तो वे मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर उनके चालान काटे। एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए वाहनों को कब्जे में लिया है और आगामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में भेजा गया है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!