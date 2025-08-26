Main Menu

Solan: भूस्खलन से फिर बंद हुआ नालागढ़-रामशहर-शिमला मार्ग

26 Aug, 2025

नालागढ़-रामशहर-शिमला मार्ग कुम्हारहट्टी के पास दलदल होने और लहासे गिरने से एक बार फिर से बंद पड़ गया है। विभाग ने इस मार्ग को करीब 15 दिनों के बाद चालू किया था। बद्दी से शिमला जाने वाला मार्ग दोबारा बंद हो गया है।

नालागढ़ (सतविन्द्र): नालागढ़-रामशहर-शिमला मार्ग कुम्हारहट्टी के पास दलदल होने और ल्हासे गिरने से एक बार फिर से बंद पड़ गया है। विभाग ने इस मार्ग को करीब 15 दिनों के बाद चालू किया था। बद्दी से शिमला जाने वाला मार्ग दोबारा बंद हो गया है। दिग्गल कैंची मोड़ के पास यह मार्ग पूरी तरह से मलबा आने से बंद हो गया है। सोमवार को शिमला के लिए को भी रूट नहीं चल पाया। बीबीएन का पहाड़ी क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। परिवहन निगम का पहाड़ी क्षेत्र का कोई भी रूट सोमवार को नहीं चल पाया। नालागढ़ के रामशहर क्षेत्र के सभी रोड मलबा आने से बंद हो गए हैं, जिससे इस क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह से अन्य स्थानों से कट गया है। बद्दी से सोलन वाया पट्टा रोड बंद हो गया है। एचआरटीसी की एक बस दिग्गल व दूसरी पट्टा में फंस गई थी। पट्टा से बस को किसी तरह निकाल लिया है, लेकिन दिग्गल वाली बस अभी भी फंसी हुई है।
मानपुरा से वर्धमान रोड बंद पड़ा है। 6 अगस्त को सुबह मानकपुर के समीप पुल का एक हिस्सा टूट गया था। इसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है। जिससे दबनी की ओर जाने वाले वाहन अब गुरुमाजरा होकर जा रहे हैं। गोल जमाला से गुज्जर हट्टी रोड बंद पड़ा है। तमडोह-बेद का जोहड-चनोबरी पाली रो भी बंद पड़ा है। यहां पर कई स्थानों पर रोड धंस गया है। रामशहर से स्वारघाट, रामशहर से गंभर पुल, रामशहर से लोहार घाट रोड भी भूस्खलन के चलते बंद पड़ा है।

इसके अलावा नालागढ़ से मनाली रोड भी कीरतपुर के समीप बंद पड़ा है। मनाली जाने वाली बसें वाया सरकाघाट होकर जा रही हैं। नालागढ़ से पालमपुर रूट भी बंद रहा। नादौन के समीप मार्ग खराब होने से यह रूट भी सोमवार को बंद रहा। नालागढ़ डिपो के यातायात प्रभारी अखिल अग्निहोत्री ने बताया कि मनाली रूट दोपहर के बाद खुल गया है। वहीं पालमपुर रूट पर अभी बसें नहीं चल पाई हैं, जैसे ही मार्ग खुलते हैं तो इन मार्गों पर रूट चालू कर दिए जाएंगे। दिग्गल के समीप मार्ग के बीच फंसी बस को निकालने का प्रयास जारी है।

