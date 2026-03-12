Main Menu

हिमाचल में माैसम ने बदली करवट, लाहौल-स्पीति सहित चोटियों पर ताजा बर्फबारी, 5 जिलों में तूफान का अलर्ट

Edited By Vijay, Updated: 12 Mar, 2026 11:36 AM

हिमाचल प्रदेश में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे सूखे और चिलचिलाती गर्मी के बीच आखिरकार मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति सहित ऊंचाई वाले इलाकों में आज सुबह से ही ताजा बर्फबारी हो रही है....

‌शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले डेढ़ महीने से चल रहे सूखे और चिलचिलाती गर्मी के बीच आखिरकार मौसम ने करवट ले ली है।  प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति सहित ऊंचाई वाले इलाकों में आज सुबह से ही ताजा बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जिससे लोगों को समय से पहले सता रही गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

लाहौल-स्पीति की चोटियों पर बुधवार रात से ही हल्का हिमपात शुरू हो गया था, जिसने आज सुबह रफ्तार पकड़ ली। अटल टनल में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, दोपहर तक चंबा और लाहौल-स्पीति में बर्फबारी तथा कांगड़ा व कुल्लू में बारिश होने की संभावना है। वहीं, राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही आसमान में बादल डेरा डाले हुए हैं। IMD ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए यैलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और तूफान चलने की आशंका है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले 6 दिनों तक प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम व निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कल (शुक्रवार) पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन 14 मार्च को यह फिर से सक्रिय और मजबूत होगा। इसके प्रभाव से 15 मार्च को पूरे हिमाचल में व्यापक बारिश और बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। 16 और 17 मार्च को भी यह सिलसिला जारी रह सकता है।

इस ताजा बर्फबारी और बारिश ने तापमान के बढ़ते ग्राफ पर ब्रेक लगा दिया है। बीते बुधवार तक प्रदेश के ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 10 डिग्री तक अधिक चल रहा था। ऊना का तापमान बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 33.2 डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल्पा का अधिकतम तापमान सामान्य से 9.9 डिग्री ज्यादा के साथ 20.5 डिग्री, शिमला का 7.7 डिग्री ज्यादा के साथ 23.5 डिग्री, सोलन का 7.2 डिग्री ज्यादा के साथ 30.0 डिग्री, धर्मशाला का 7.1 डिग्री के उछाल के साथ 29.0 डिग्री सैल्सियस पहुंच गया है। बीते 24 घंटे के दौरान ऊना का तापमान सर्वाधिक 33.2 डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले पांच-छह दिनों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे मौसम फिर से खुशनुमा हो जाएगा।

यह बारिश और बर्फबारी प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में फरवरी माह में सामान्य से 96 प्रतिशत कम और 1 से 11 मार्च तक सामान्य से 100 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस भयानक कमी के कारण प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए थे और फसलें सूखने की कगार पर थीं। मौसम विभाग का मानना है कि अगले चार-पांच दिनों की बारिश से पिछले डेढ़ महीने से चला आ रहा ड्राई स्पैल पूरी तरह टूट जाएगा।

