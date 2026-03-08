Himachal Weather Update: हिमाचल में इस दिन से करवट लेगा मौसम का मिजाज, लू चलने की भी चेतावनी जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Mar, 2026 11:35 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश वर्तमान में मौसम के दो चरम छोरों का सामना कर रहा है। पिछले शनिवार को राज्य में विरोधाभासी स्थितियाँ देखने को मिलीं; जहाँ रोहतांग जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी ने दस्तक दी, वहीं निचले मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) ने लोगों को बेहाल कर दिया। धर्मशाला, सोलन, भुंतर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में गर्म हवाओं के कारण तापमान में भारी उछाल दर्ज किया गया है।

प्रमुख अपडेट्स:

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने रोहतांग दर्रे को दोबारा खोलने की कवायद तेज कर दी है। नॉर्थ पोर्टल से कोकसर की ओर बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है ताकि जल्द ही यातायात सुचारू किया जा सके।

राज्य के कई हिस्सों में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है।

मौसम विभाग ने रविवार के लिए मैदानी जिलों में लू चलने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

अगले सप्ताह का पूर्वानुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

9 मार्च को ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के मिजाज बदलने की संभावना है।

11 से 13 मार्च को पूरे प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण व्यापक वर्षा और बर्फबारी का अनुमान है।

इस बदलाव से न केवल ऊंचे इलाकों में ठंडक बढ़ेगी, बल्कि मैदानी इलाकों में बढ़ रही तपिश से भी आम जनता को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं।