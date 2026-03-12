Main Menu

Weather Update: भीषण हीटवेव अलर्ट के बाद फिर बदलेगा मौसम, दो दिन बारिश व बर्फबारी की संभावना

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Mar, 2026 11:06 PM

shimla weather bad

राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम ने करवट ली है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है।

शिमला (संतोष): राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम ने करवट ली है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चम्बा जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है और हंसा में 2.5 सैंटीमीटर ताजा हिमपात रिकार्ड किया है, जबकि भरमौर में 12, गोंदला में 6.2, केलांग में 4, सलूणी में 2.3, जोत में 1 व कांगड़ा में 0.3 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है। ताजा हिमपात के कारण लाहौल-स्पीति में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मनाली-लेह सड़क को जिस्पा से आगे वाहनों के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि बर्फबारी और फिसलन के कारण सड़क पर आवाजाही फिलहाल सुरक्षित नहीं है। राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा रही है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में इन दिनों मौसम के 2 अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी हीटवेव का प्रकोप है तो दूसरी तरफ आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकता है और बिजली कड़कने की भी आशंका है।

मौसम विभाग के अनुसार 13 व 14 मार्च को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। 15 व 16 मार्च को फिर से मौसम बदलेगा और गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है। 17 व 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद और इस दौरान कोई विशेष चेतावनी नहीं। 13, 14 और 17 मार्च को राज्य के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

15 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने का अनुमान है, क्योंकि 14 मार्च से उत्तर-पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। 15 और 16 मार्च को किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। अगले 2-3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सैल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। हीटवेव को देखते हुए दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीते रहने की सलाह दी गई है। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री व राजधानी शिमला में 23.5 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान केलांग में 1.6 व शिमला में 14.6 डिग्री रिकार्ड किया गया है।

img title
img title

