Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal Weather Update: हिमाचल में इस दिन से करवट लेगा मौसम! जानें आगामी दिनों का पूर्वानुमान

Himachal Weather Update: हिमाचल में इस दिन से करवट लेगा मौसम! जानें आगामी दिनों का पूर्वानुमान

Edited By Jyoti M, Updated: 06 Mar, 2026 09:44 AM

himachal weather update the weather in himachal will change

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी शुष्क मौसम अब बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 7 मार्च से मौसम करवट लेगा। जहाँ 6 मार्च को अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहेगी, वहीं अगले दिन से ऊंचाई वाले...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी शुष्क मौसम अब बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 7 मार्च से मौसम करवट लेगा। जहाँ 6 मार्च को अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहेगी, वहीं अगले दिन से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है।

आगामी दिनों का पूर्वानुमान

7 मार्च: उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने के आसार हैं।

9 और 10 मार्च: ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ-साथ राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है।

और ये भी पढ़े

समय से पहले सताने लगी गर्मी

मार्च की शुरुआत में ही प्रदेश के तापमान में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला में रातों का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, शिमला में न्यूनतम तापमान 15.4°C दर्ज किया गया, जो नेरी और देहरा गोपीपुर के बाद प्रदेश में सर्वाधिक है।

तापमान में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पालमपुर में दर्ज की गई है। यहाँ न्यूनतम पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चढ़कर 15°C तक पहुँच गया है, जो चार डिग्री की भारी वृद्धि दर्शाता है।

मैदानी इलाकों में बढ़ती तपिश के बीच, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावित बर्फबारी पर्यटन व्यवसाय के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि, अचानक बढ़ता यह तापमान पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!