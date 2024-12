Shimla: IGMC में न्यूरोलॉजी की OPD 9वीं मंजिल में शिफ्ट, अब इस कमरा नंबर से होगा संचालन

मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए जहां न्यूरोलॉजी की ओपीडी के दिन बढ़ा दिए गए हैं, वहीं इसके स्थान को भी बदल दिया गया है।

शिमला (संतोष): मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए जहां न्यूरोलॉजी की ओपीडी के दिन बढ़ा दिए गए हैं, वहीं इसके स्थान को भी बदल दिया गया है। अब न्यूरोलॉजी की ओपीडी आईजीएमसी की नई मंजिल के 9वें फ्लोर पर कमरा नंबर 914-ए में चलेगी। यह ओपीडी अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। इस ओपीडी में औसतन प्रतिदिन 250 से 300 मरीज उपचार और आगामी ट्रीटमैंट के लिए आते हैं और मरीजों की संख्या को देखते हुए अब आईजीएमसी प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इसे अब खुली जगह पर चलाया जाएगा।

अभी तक यह ओपीडी पुराने भवन के कमरा नंबर 701 में चला करती थी। चमियाणा से शिफ्ट होने के बाद आईजीएमसी में सिर्फ 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को इसका संचालन होता था लेकिन मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए इसे न केवल 3 दिन किया गया है अपितु खुले स्थल पर इसका संचालन करने का निर्णय लिया है। आईजीएमसी शिमला के डिप्टी एमएस डाॅ. अमन मधाइक ने कहा कि शुक्रवार को न्यूरोलॉजी की ओपीडी का संचालन नए भवन की 9वीं मंजिल के कमरा नंबर 914-ए से होगा।

