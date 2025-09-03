Himachal: अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में लिया आपदा से नुक्सान जायजा, प्रशासन-NHAI काे लगाई फटकार, सरकार काे भी घेरा

सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने एकदिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान विधायक त्रिलोक जम्वाल व विधायक रणधीर शर्मा के साथ कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन सड़क का निरीक्षण किया। अनुराग ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के बलोही व मल्यावर के गांवों का भी निरीक्षण कर आपदा से हुए...

नयनादेवी/बिलासपुर (मुकेश): सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने एकदिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान विधायक त्रिलोक जम्वाल व विधायक रणधीर शर्मा के साथ कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन सड़क का निरीक्षण किया। अनुराग ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के बलोही व मल्यावर के गांवों का भी निरीक्षण कर आपदा से हुए नुक्सान तथा राहत कार्यों का जायजा लिया। उनके सामने ही बलोही टोल बैरियर के पास सड़क से गुजरते एक वाहन पर अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे जिससे वह बाल-बाल बचा।

अनुराग ठाकुर ने डीसी बिलासपुर राहुल कुमार व एनएचएआई के परियोजना निदेशक से भी फोन पर बात कर अपनी नाराजगी व चिंता जाहिर की। उन्होंने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उनके दौरे के दौरान भी जिला प्रशासन कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने डीसी को कहा कि वे आपदा की इस घड़ी में अपने अधिकारियों को फील्ड में भेजें। उन्होंने नाराजगी जताई कि प्रदेश सरकार व प्रशासन ने विकास खंडों को मात्र 30-30 तिरपाल मुहैया करवाए हैं जोकि ऊंट के मुंह में जीरा के समान हैं, ऐसे में लोगों के खतरे की जद्द में आ चुके मकान आदि कैसे बचेंगे। इन तिरपालों को बांटने में भी भेदभाव देखने में आया है।

अनुराग ठाकुर ने एनएचएआई के प्रति भी नाराजगी जताई कि सड़क बनाते समय कटान करने के बाद लोगों की जमीन को सुरक्षित रखने व भूस्खलन को रोकने के लिए उचित तरीके से डंगे आदि नहीं लगाए गए। उन्होंने एनएचएआई प्रबंधन को निर्देश दिए कि बरसात के रुकते ही सही तरीके से डंगे संबंधित निर्माण कंपनी से लगवाएं ताकि भविष्य में जानमाल के नुक्सान होने की संभावना को शून्य किया जा सके। इस दौरान उन्होंने श्री नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र में मंडयाली, श्री नयनादेवी, मंडयाली जोल, घवांडल, कनफारा, फोरलेन प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लिया व पीड़ितों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं उन्होंने भराड़ी उप तहसील के अंतर्गत आने वाली पंचायत गतवाड़ के गांव भदसी निवासी प्रेम लाल के मकान जो कि बरसात के कारण गिरने की कगार पर है, का निरीक्षण भी किया।