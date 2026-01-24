Himachal: गणतंत्र दिवस से पहले हमीरपुर में हड़कंप, ड्रग्स सहित लाखों के कैश और गोला-बारूद के साथ मां-बेटा गिरफ्तार

हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नादौन के झलाण गांव में एक घर से नशीले पदार्थाें के साथ-साथ कैश और गोला-बारूद बरामद किया है।

नादौन (जैन): हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नादौन के झलाण गांव में एक घर से नशीले पदार्थाें के साथ-साथ कैश और गोला-बारूद बरामद किया है। इस मामले में मां और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब पूरा शहर और प्रशासन गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में व्यस्त है। एक तरफ राष्ट्रीय पर्व का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर एक रिहायशी घर से चिट्टे के साथ गोला-बारूद मिलने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस इस बरामदगी को बहुत गंभीरता से ले रही है।

छापेमारी में क्या-क्या मिला?

मामले की पुष्टि करते हुए एसएचओ निर्मल सिंह ने बताया कि आरोपी योगेश कुमार और उसकी मां रीना देवी के घर की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने 8.93 ग्राम चिट्टा, 0.48 ग्राम चरस, 1,01,800 रुपए की नकदी और गोला-बारूद बरामद किया। इसके अलावा नशे के कारोबार में इस्तेमाल होने वाली एक वेइंग मशीन (तोलने का कांटा), फॉयल पेपर और नशा सेवन के लिए इस्तेमाल किया गया अधजला 10 रुपए का नोट भी जब्त किया गया है।

कॉल हिस्ट्री और नैटवर्क खंगालेगी पुलिस

एसएचओ निर्मल सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों की कॉल हिस्ट्री और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की जाएगी ताकि नशे के पूरे सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई और सबसे अहम सवाल यह है कि घर में गोला-बारूद किस मकसद से रखा गया था और इसे कहां से लाया गया।

पुलिस की चेतावनी और जनता से अपील

पुलिस ने साफ कर दिया है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एसएचओ ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे चिट्टे और नशे के सौदागरों के खिलाफ खुलकर सामने आएं और पुलिस को सूचना दें, ताकि समाज को खोखला कर रहे इस नशे को जड़ से खत्म किया जा सके।