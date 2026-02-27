Main Menu

हमीरपुर में शादी के बाद दूल्हे के उड़े होश! जानें क्या है पूरा मामला?

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Feb, 2026 04:48 PM

हिमाचल डेस्क। हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत ब्राह्लड़ी के डुढाणा गाँव में एक युवक के साथ शादी के नाम पर ऐसी धोखाधड़ी हुई है, जिसने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया है। यहाँ एक "लुटेरी दुल्हन" और शातिर बिचौलिए ने मिलकर एक मासूम परिवार की उम्र भर की कमाई पर डाका डाल दिया।

क्या है पूरा मामला?

अगस्त 2025 में डुढाणा निवासी संजय कुमार के घर में शहनाइयाँ बजी थीं, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियाँ सिर्फ पाँच दिनों की मेहमान हैं। लुधियाना के माछीवाड़ा में बिचौलिए के माध्यम से तय हुई यह शादी पूरी तरह एक सुनियोजित साजिश निकली। शादी के बाद दुल्हन महज 5 दिन ससुराल में रही। छठे दिन किसी बहाने से घर से निकली दुल्हन आज तक वापस नहीं लौटी। जिस बिचौलिए ने 1.5 लाख रुपये लेकर यह रिश्ता करवाया था, वह अब पैसे लौटाने के बजाय युवक को 'दूसरी लड़की' दिलाने का लालच दे रहा है।

लाखों की चपत और अंतहीन चक्कर

पीड़ित संजय और उनकी माता निर्मला देवी के अनुसार, बिचौलिए को दी गई रकम और शादी के अन्य खर्चों को मिलाकर अब तक 5 लाख रुपये से अधिक बर्बाद हो चुके हैं। न्याय की उम्मीद में परिवार 6 बार माछीवाड़ा के चक्कर काट चुका है, जिसमें उनके अतिरिक्त 60 हजार रुपये और खर्च हो गए, लेकिन हाथ सिर्फ खाली आश्वासन ही लगे।

"हमें अब वह दुल्हन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा पैसा और न्याय चाहिए।" — पीड़ित परिवार

मानवाधिकार संगठन ने संभाला मोर्चा

इस धोखाधड़ी के खिलाफ अब मानवाधिकार महिला विंग भी खड़ी हो गई है। संगठन की महासचिव पूनम देवी ने पुलिस प्रशासन से इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक वैवाहिक विवाद नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध (मैरिज फ्रॉड) है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि आरोपियों को जेल भेजा जा सके।

पुलिस से न्याय की गुहार

पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की है कि उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाई जाए। मामले की जांच अब उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है कि आखिर यह गिरोह और कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है।

