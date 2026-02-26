Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हमीरपुर में खड़ी गाड़ी में अचानक लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

हमीरपुर में खड़ी गाड़ी में अचानक लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Feb, 2026 04:37 PM

a parked vehicle in hamirpur suddenly caught fire

हिमाचल के जिला हमीरपुर स्थित बड़सर उपमंडल के तहत पंजारड़ी गाँव (सलोनी के पास) में देर रात एक ऐसा मंजर देखने को मिला। यहाँ किनारे खड़ी एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल के जिला हमीरपुर स्थित बड़सर उपमंडल के तहत पंजारड़ी गाँव (सलोनी के पास) में देर रात एक ऐसा मंजर देखने को मिला। यहाँ किनारे खड़ी एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

खौफनाक मंजर और वन विभाग की मुस्तैदी

सड़क किनारे खड़ी एक कार से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। उसी वक्त वन विभाग की एक टीम नाइट पेट्रोलिंग पर थी। वन खंड अधिकारी विनोद राणा, वनरक्षक कपिल देव और वन मित्र रजत ने जैसे ही आग का तांडव देखा, उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी रोकी और मोर्चे पर डट गए।

सामूहिक प्रयास से टला बड़ा हादसा

और ये भी पढ़े

वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय निवासियों को सचेत किया, जिसके बाद ग्रामीण भी फौरन मदद के लिए बाहर निकल आए। टीम और गाँव वालों ने मिलकर पानी और रेत का इस्तेमाल किया। आग इतनी भीषण थी कि कार का काफी हिस्सा जल गया, लेकिन सबकी कड़ी मेहनत के बाद लपटों को शांत कर दिया गया।

कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

जांच के घेरे में आग की वजह

वन खंड अधिकारी विनोद राणा ने इस बचाव कार्य में ग्रामीणों के साहसी योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम न उठाए जाते, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। फिलहाल, पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि खड़ी गाड़ी में आग लगने का असली कारण शॉर्ट सर्किट था या कुछ और।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!