बिजली उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट: हमीरपुर में इस दिन तक ऑनलाइन सेवाएं रहेगी ठप

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Feb, 2026 04:47 PM

हमीरपुर। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के सहायक अभियंता सौरभ राय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड 27 फरवरी से 3 मार्च तक अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपग्रेड करवा रही है।

इसलिए, उक्त अवधि के दौरान बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान, उपभोक्ता पोर्टल व मोबाइल ऐप सेवाएं, बिलिंग, कलेक्शन एवं शिकायत निवारण (सीआरएम) की सेवाएं बंद रहेंगी।

सहायक अभियंता ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। बिजली की आपूर्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए, उक्त अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति सुचारू रहेगी।