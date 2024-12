Hamirpur: मेडिकल काॅलेज में मरीजों की व्हीलचेयर बनी 'मालवाहक', रेहड़ी बनाकर ढोया जा रहा सामान

Edited By Vijay, Updated: 05 Dec, 2024 12:01 AM

डाॅ. राधाकृष्णन मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल में तैनात कर्मचारियों द्वारा सामान ढोने के लिए नायाब जुगाड़ निकाले जा रहे हैं, परंतु इससे सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है।

हमीरपुर (अजय): डाॅ. राधाकृष्णन मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल में तैनात कर्मचारियों द्वारा सामान ढोने के लिए नायाब जुगाड़ निकाले जा रहे हैं, परंतु इससे सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। जहां एक ओर सरकार व संस्थाओं समेत दानी लोगों द्वारा काॅलेज में उपचार लेने पहुंच रहे मरीजों को अस्पताल परिसर के विभिन्न वार्डों में लाने-ले जाने के लिए राशि खर्च कर व्हीलचेयर्ज उपलब्ध कराई गईं हैं परंतु वहीं इन चेयरों का फायदा मरीजों को कम मिल रहा है, जबकि इनका ज्यादा प्रयोग सामान ढोने के लिए रेहड़ी के तौर पर खुलेआम किया जा रहा है। इतने बड़े मेडिकल काॅलेज परिसर में कर्मचारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही की वजह से कालेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना जायज सी बात है।

बता दें कि काॅलेज की स्टेशनरी, बैडशीट्स, दवाइयों और अन्य सामान को लाने और ले जाने के लिए कर्मचारियों द्वारा इन चेयरों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। यही नहीं, काॅलेज परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर भी इन्हें सरेआम गलत तरीके से बरता जा रहा है, जिस वजह से अधिकतर चेयरें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और इसका सीधा खमियाजा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ रहा है। इसके साथ ही पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है।

बुधवार दोपहर के समय भी ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने व्हील चेयर पर सामान रखा और उसे बेधड़क होकर काॅलेज की मुख्य सड़क पर दौड़ाता ले गया। सूत्रों के मुताबिक काॅलेज परिसर के बाहर सड़क पर इन व्हील चेयरों को ले जाने से इनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। कर्मचारियों द्वारा इस तरह की कोताही और लापरवाही कहीं न कहीं कालेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है।

इसके बारे में मेडिकल काॅलेज हमीरपुर के मेडिकल अधीक्षक डाॅ. अजय शर्मा ने बताया कि ऐसा मामला उनके ध्यान में नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले की सारी जानकारी हासिल कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

