Himachal News: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात पुलिस बेड़े में व्यापक बदलाव किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी ताज़ा अधिसूचना के अनुसार, 14 आईपीएस (IPS) और 2 एचपीएस (HPS) अधिकारियों के स्थानांतरण एवं...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात पुलिस बेड़े में व्यापक बदलाव किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी ताज़ा अधिसूचना के अनुसार, 14 आईपीएस (IPS) और 2 एचपीएस (HPS) अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। इस फेरबदल के तहत राजधानी शिमला, सोलन, मंडी और ऊना जिलों में नए पुलिस अधीक्षकों (SP) की तैनाती की गई है, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

प्रमुख जिलों में नए पुलिस कप्तान (SP)

सरकार ने जिलों की कमान में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

शिमला: सोलन में तैनात रहे गौरव सिंह अब राजधानी शिमला के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। वे आईपीएस संजीव गांधी का स्थान लेंगे।

सोलन: गौरव सिंह की जगह तिरुमलाराजु एसडी वर्मा को सोलन का नया एसपी नियुक्त किया गया है।

ऊना: सचिन हीरेमठ ऊना के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कमान संभालेंगे।

मंडी: एचपीएस कैडर के विनोद कुमार को मंडी जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

पदोन्नति और मुख्यालय स्तर पर बदलाव

संजीव गांधी: हाल ही में डीआईजी पद पर पदोन्नत हुए संजीव गांधी की सेवाएं फिलहाल कार्मिक विभाग के अधीन कर दी गई हैं। उनकी नई जिम्मेदारी जल्द तय होगी।

अमित यादव: ऊना के निवर्तमान एसपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय, शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

IG और DIG स्तर की नई तैनातियां

प्रशासनिक मजबूती के लिए उच्च स्तर पर भी नियुक्तियां की गई हैं:

अभिषेक दुल्लर: इन्हें आईजी (संचार एवं तकनीकी सेवाएं, शिमला) की जिम्मेदारी मिली है।

डॉ. डीके चौधरी: इन्हें आईजी (सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण, डरोह) नियुक्त किया गया है।

सौम्या सांबशिवन: डीआईजी (उत्तरी रेंज, धर्मशाला) के साथ-साथ अब डरोह पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगी।

रोहित मालपानी: इन्हें डीआईजी (साइबर अपराध, शिमला) नियुक्त किया गया है।

डॉ. रमेश छाजटा: इन्हें डीआईजी (कारागार एवं सुधार सेवाएं, शिमला) लगाया गया है।

दिवाकर शर्मा: डीआईजी (खुफिया एवं सुरक्षा, धर्मशाला) के पद पर तैनात किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

साक्षी वर्मा: मंडी की पूर्व एसपी अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (मंडी) में एसपी होंगी।

अरविंद चौधरी: इन्हें चौथी भारतीय आरक्षित वाहिनी (IRB) जंगलबैरी का कमांडेंट लगाया गया है। साथ ही वे मंडी जोन विशेष कार्य बल (STF) का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे।

संदीप कुमार भारद्वाज: राज्य मानवाधिकार आयोग से हटाकर इन्हें राज्यपाल का सहयोगी अधिकारी (ADC) नियुक्त किया गया है।

रमन शर्मा (HPS): धर्मशाला इंटेलिजेंस से हटाकर इन्हें पुलिस मुख्यालय शिमला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है।



एक नज़र में: कौन कहां गया?

अधिकारी का नाम नया पद/जिम्मेदारी जिला/इकाई

गौरव सिंह पुलिस अधीक्षक (SP) शिमला

सचिन हीरेमठ पुलिस अधीक्षक (SP) ऊना

तिरुमलाराजु वर्मा पुलिस अधीक्षक (SP) सोलन

विनोद कुमार पुलिस अधीक्षक (SP) मंडी

अभिषेक दुल्लर आईजी (IG) संचार एवं तकनीकी शिमला

रोहित मालपानी डीआईजी (DIG) साइबर अपराध शिमला