राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल ने उपायुक्त शिमला को किया सम्मानित

16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज गेयटी थिएटर में मनाया जिसमें राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल ने निर्वाचन में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप को विषय:...

शिमला। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज गेयटी थिएटर में मनाया जिसमें राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल ने निर्वाचन में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप को विषय: “निर्वाचन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण” पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

चुनाव प्रक्रिया में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक विश्वसनीय, पारदर्शी और समावेशी निर्वाचन प्रणाली की रीढ़ है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में सतत् प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारक लोकतांत्रिक मूल्यों और जनविश्वास को बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हों।

जिला में “निर्वाचन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण” विषय का उद्देश्य निर्वाचन अधिकारियों, सुरक्षा बलों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य संबंधित पक्षों के कौशल, ज्ञान और नैतिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना था। संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारियों को निर्वाचन कानूनों, प्रक्रियाओं तथा ईवीएम, वीवीपैट और डिजिटल निगरानी उपकरणों जैसी आधुनिक तकनीकों की समुचित जानकारी मुहैया करवाई गई।

क्षमता निर्माण में निष्पक्षता, नैतिक आचरण, मतदाता सुविधा और प्रभावी शिकायत निवारण पर भी विशेष बल दिया गया है। पूर्व निर्वाचन अनुभवों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साझा करने से कार्यकुशलता बढ़ती है, त्रुटियाँ कम होती हैं और अनियमितताओं की संभावना को कम करने पर केंद्रित किया गया।

हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण, सिमुलेशन और केस स्टडी के माध्यम से भीड़ प्रबंधन, दुष्प्रचार और आपात स्थितियों जैसी चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित किया गया। निरंतर क्षमता निर्माण नवाचार, अनुकूलनशीलता और पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देने पर कार्य किया। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करता है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाते हुए नागरिकों के विश्वास को और मजबूत करता है।