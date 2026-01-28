हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 HAS की ट्रांसफर और पोस्टिंग; विकास जम्वाल होंगे कांगड़ा के RTO

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने एचएएस (HAS) के छह अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिसूचना जारी कर दी है।

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने एचएएस (HAS) के छह अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिसूचना जारी कर दी है।

विकास जम्वाल होंगे कांगड़ा के आरटीओ

साल 2017 बैच के एचएएस अधिकारी रमन घर्सांघी को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा में एडिश्नल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह एसीटूडीसी चंबा अपराजिता चंदेल की अवकाश अवधि के दौरान एसीटूडीसी चंबा का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। विकास जम्वाल को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कांगड़ा लगाया गया है। साल 2022 बैच के HAS अधिकारी केशव राम को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है।



वहीं, एचएएस अधिकारी रमेश वर्मा को जॉइंट कमिश्नर नगर निगम पालमपुर लगाया गया, जबकि एचएएस अधिकारी और एसीटूडीसी किन्नाैर ओम प्रकाश यादव को उपमंडल अधिकारी (SDM) पालमपुर नियुक्त किया गया है। आईएस अधिकारी मेटा नेत्रा को नगर निगम पालमपुर के कमिश्नर के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं, कल्याणी गुप्ता को जीएम (एडमिनिस्ट्रेशन/प्रोजेक्ट) स्मार्ट सिटी शिमला नियुक्त किया गया है।