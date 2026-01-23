शिमला पुलिस और RTO सख्त: अब नियमों की उल्लंघना पड़ेगी महंगी... सीधे कटेगा चालान

शिमला में वाहन चालकों को नियमों की उल्लंघना महंगी पड़ेगी। आर.टी.ओ. शिमला एवं हैडक्वार्टर फ्लाइंग स्क्वायड टीम की नजर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले हर वाहन पर है।

शिमला, (राजेश): शिमला में वाहन चालकों को नियमों की उल्लंघना महंगी पड़ेगी। आर.टी.ओ. शिमला एवं हैडक्वार्टर फ्लाइंग स्क्वायड टीम की नजर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले हर वाहन पर है। इसी के चलते विभागीय टीम ने 2 दिन यानी बुधवार व वीरवार को शिमला शहर व आसपास के क्षेत्रों में 250 से अधिक निरीक्षण कर 54 वाहनों के चालान कर 2 लाख 45 हजार रुपए जुर्माना किया है।

विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इनमें 44 चालान का भुगतान हो चुका है और 10 चालान अभी पैडिंग हैं। इसमें 70 हजार रुपए का जुर्माना विभाग में जमा करवाया गया है और 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना अभी पेंडिंग है। आर.टी.ओ. शिमला ने टीम को शहर में नियमों का उल्लंघन करने और खास कर सरकार के राजस्व यानी कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। विभागीय टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शहर में कई वाहन बिना फिटनैस के चल रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटना का अंदेशा बढ़ जाता है।

वाहन चलाते समय नियमों का पालन जरूरी, पूरे दस्तावेज साथ लेकर चलें

विश्व मोहन देव चौहान, आर.टी.ओ. शिमला का कहना है कि कोई भी वाहन चलाते हुए सभी नियमों व दस्तावेजों का होना जरूरी है। यदि शिमला शहर व जिले में वाहन चालक नियमों की उल्लंघना करते हुए पाए गए तो विभाग किसी भी शर्त में माफ नहीं करेगा। नियमों की उल्लंघना करने वालों पर पहली बार चालान और दूसरी बार पकड़े जाने पर नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। विभागीय टीम के निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।