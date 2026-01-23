हिमाचल में चिट्टे के साथ पकड़े गए कांस्टेबल सहित 3 युवक, पुलिस ने ऐसे दबोचा

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने चिट्टे के साथ एक पुलिस कांस्टेबल समेत तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 9.480 ग्राम...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने चिट्टे के साथ एक पुलिस कांस्टेबल समेत तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 9.480 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। इस मामले में थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

शिमला में ही तैनात था गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल

पुलिस के अनुसार, चिट्टे के मामले में गिरफ्तार किया गया पुलिस कांस्टेबल शिमला में ही तैनात था। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल की टीम ने बुधवार देर रात शोघी बैरियर पर गश्त के दौरान एक कार को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान कार से 9.480 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। कार में सवार तीनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिरमौर जिले के नौहराधार निवासी विकास कुमार (32), शिमला जिले के जुन्गा निवासी राहुल कुमार (35) और मंडी जिले के जोगिंद्रनगर निवासी गौरव भारद्वाज (23) के रूप में हुई है।

जानें एसएसपी ने क्या कहा

एसएसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कांस्टेबल सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।

पहले भी 11 पुलिसकर्मियों को किया जा चुका है बर्खास्त

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने चिट्टे के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर एक इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया था। इसके बावजूद विभाग के भीतर से ही इस तरह का मामला सामने आना गंभीर माना जा रहा है।