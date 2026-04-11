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नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, हिमाचल में चिट्टे का मुख्य सप्लायर चंडीगढ़ से गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 11 Apr, 2026 06:03 PM

main supplier of heroin arrested in chandigarh

हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरैंस अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है।

सुलह/कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरैंस अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस थाना भवारना की विशेष टीम ने बैकवर्ड लिंकेज पर काम करते हुए चिट्टा तस्करी के एक बड़े सप्लायर को चंडीगढ़ के बलौंगी से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सगनदीप पुत्र त्रिलोक सिंह मूल रूप से पंजाब के जिला फिरोजपुर का रहने वाला है।

इस पूरे नैटवर्क का खुलासा 7 अप्रैल को हुई एक गिरफ्तारी के बाद हुआ। जिला पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गश्त के दौरान राजपुर (पालमपुर) निवासी अखिल कुमार को 5.24 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी अखिल के खिलाफ भवारना थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था।

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने अखिल कुमार से गहन पूछताछ की और उसके मोबाइल व अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला, तो पता चला कि उसे यह नशे की खेप पंजाब के एक बड़े सप्लायर ने चंडीगढ़ में मुहैया करवाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के निर्देशानुसार तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने पंजाब और चंडीगढ़ के कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी और शुक्रवार को कड़ी मशक्कत के बाद मुख्य सप्लायर सगनदीप को चंडीगढ़ के बलौंगी से धर दबोचा।

कांगड़ा पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई के बाद कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ नशे की छोटी पुड़िया के साथ पकड़े जाने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस उन मुख्य सप्लायरों तक पहुंच रही है, जहां से यह जहर हिमाचल के युवाओं तक पहुंच रहा है।

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