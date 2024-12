Una: लोअर भदसाली में डबल मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

ऊना के लोअर भदसाली की पंचायत प्रधान सरोज देवी के पति संजीव कुमार (51) तथा बेटे रविन्द्र कुमार (26) की हत्या मामले के मुख्य आरोपी देशदीप जसवाल उर्फ दीपू पुत्र रमेश चंद जसवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

हरोली/ऊना (दत्ता/सुरेन्द्र): ऊना के लोअर भदसाली की पंचायत प्रधान सरोज देवी के पति संजीव कुमार (51) तथा बेटे रविन्द्र कुमार (26) की हत्या मामले के मुख्य आरोपी देशदीप जसवाल उर्फ दीपू पुत्र रमेश चंद जसवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोलीकांड के बाद मुख्य आरोपी फरार था और उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी। वहीं इससे पहले मामले में जिन 4 आरोपियों को डिटेन किया था, उन्हें भी देर रात्रि गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें रिटायर्ड नायब तहसीलदार रमेश चंद जसवाल पुत्र बलदेव सिंह, ओम प्रकाश पुत्र रमेश चंद, हरदीप राणा उर्फ हनी पुत्र सुरजीत तथा अनुज जसवाल पुत्र ओम प्रकाश शामिल हैं।

मर्डर से कुछ देर पहले दोनों परिवारों के बीच हुई थी झड़प

एसपी ऊना राकेश सिंह ने एएसपी संजीव भाटिया तथा एएसपी सुरेन्द्र शर्मा तथा डीएसपी वसुधा सूद की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी की धरपकड़ के साथ ही अब इन्हें रिमांड पर लेगी और उस हथियार को भी जब्त करेगी, जिसके जरिए यह मर्डर किए। एसपी ने कहा कि इसके साथ ही यह भी तफ्तीश होगी कि राइफल का लाइसैंस किसके नाम पर था और इसके साथ-साथ दूसरे आरोपियों की क्या-क्या भूमिका थी। एसपी ने कहा कि यह गंभीर मामला है जहां पिता-पुत्र का फायर आर्म्स का प्रयोग करते हुए मर्डर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों के बीच कुछ समय से जमीनी विवाद था और उसी को लेकर इस मर्डर से कुछ देर पहले दोनों परिवारों के बीच में झड़प हुई थी। सुबह के समय हुई इस झड़प को लेकर तनातनी थी और मुख्य आरोपी दीपू जोकि पेशे से वकील है, उस समय ऊना में था। जब इसे सूचना मिली कि घर में लड़ाई हुई है तो यह अपने घर पहुंचा, उस बंदूक को उठाया और इससे हत्या कर दी।

अलग-अलग गाड़ियों में सवार थे पिता और पुत्र

पिता और पुत्र जिनका मर्डर किया गया वह अलग-अलग गाड़ियों में थे। रविन्द्र कुमार उस समय एक्सयूवी गाड़ी में था। आरोपी देशदीप उर्फ दीपू आया और सीधे उसे गोली मार दी। उसके बाद स्काॅर्पियो में आ रहे संजीव कुमार को गोली मारी। जब वह गाड़ी से उतरा तो फिर उसे गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि यह पूरा मामला जांच के दायरे में है। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और आरोपी सहित चश्मदीदों से तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं। एसपी ने कहा कि इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। फोरैंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर तमाम साक्ष्यों को एकत्रित किया है। किस तरीके की बुलेट थी और किस एंगल से उसे चलाया गया। शरीर से मिले गोली के अवशेषों सहित तमाम चीजों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर साक्ष्य जुटाए जाएंगे।

दोनों परिवारों में पहले नहीं था इतने बड़े स्तर का विवाद

जब दोनों परिवारों में विवाद था तो उनके हथियार पुलिस ने क्यों कब्जे में नहीं लिए थे और लाइसैंस रद्द क्यों नहीं किए गए, इसके जवाब में एसपी ने कहा कि इससे पहले इन दोनों परिवारों में इतने बड़े स्तर पर विवाद नहीं था। सोमवार को ही इनके बीच में पहले सुबह तकरार हुई और उसके बाद यह मामला मर्डर तक जा पहुंचा। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी और उन लोगों के हथियारों के लाइसैंस भी रद्द किए जा सकते हैं, जिनके इस प्रकार के विवाद हैं। एसपी ने कहा कि भदसाली में हुए इस हत्याकांड की जानकारी ज्यों ही मिली त्यों ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। एएसपी संजीव भाटिया की अगुवाई में टीम ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी। डीएसपी वसुधा सूद को भी अम्ब से यहां कार्रवाई के लिए भेजा गया। स्पॉट का निरीक्षण करने के साथ-साथ तमाम कार्रवाई तत्काल की गई।

तमाम साक्ष्यों जुटाकर आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

एसपी ने माना कि यह जघन्य हत्याकांड है और इस मामले में तमाम साक्ष्यों को जुटाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसकी क्या भूमिका थी, आरोपियों के पास कौन-कौन से हथियार हैं, किस आधार पर आरोपियों ने लाइसैंस हासिल किए हैं, इसकी भी सिलसिलेवार जांच होगी। पुलिस हर प्रकार से इस मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here